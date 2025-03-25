هل فكرت يوما لماذا يشيب شعرنا؟ الاجابه ستدهشك

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عدن - ياسمين التهامي - �ركتُ منزل عائلتي في العشرين من عمري، وبعيداً عن بيتي اكتشفت ظهور أول شعرة بيضاء في رأسي. وقْعها كان مختلفاً، شعرت بالحزن ولم أكن أعرف السبب، من بعدها تكاثر الشيب، وفي غضون سنوات ظهرت مئات الشعرات البيض. مع كل شعرة بيضاء كنت أسأل نفسي: هل أصابني الخوف فابيَضّ شعري، كما يقول معظم المحيطين بي؟ هل حزنت أكثر من اللازم؟ هل كبرت في العمر فعلاً؟ هل البرد القارس يسبب الشيب؟ بعدها بدأت أتابع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تروّج للوصفات الطبيعية لتغطية الشيب، وهناك وجدت مئات الآلاف من النساء حول العالم في عمر العشرينات يعانين من ظهور الشعر الأبيض، ويبحثن عن طرق لتغطيته. فلماذا نشيب؟ توجهت بالسؤال للبروفيسور ديسموند توبين، مدير معهد تشارلز لعلوم الجلد في جامعة دبلن، فحدد ثلاثة أسباب رئيسية لظهور الشعر الأبيض: "العمر والتوتر والوراثة هي الأسباب الأكثر شيوعاً لظهور الشعر الأبيض. بالنسبة للغالبية العظمى من الأشخاص يرتبط الأمر بالعمر؛ إذ إن بصيلات الشعر هي جزء من الجلد، والجلد يشيخ، وكذلك بصيلات الشعر، كما أن التوتر المرتبط بالعمر يسبب خللاً في عمل الخلايا، التي تفرز الأصباغ المسؤولة عن لون الشعر، المسماة بالميلانين". كما أن بداية ظهور الشيب، وإن كان سيظهر أم لا، أمر متعلق إلى حد كبير بالجينات. فإذا كان والداك وأجدادك شابوا في سن الشيخوخة، فمن المحتمل جداً أن يظهر الشيب عندك في عمر متأخر. إعلان وبسبب العوامل الجينية، لاحظ العلماء المهتمون بالجلد والشعر أن المنحدرين من أصول عرقية معينة يمكن أن يشيبوا أسرع من غيرهم؛ فغالباً ما يشيب الناس من أصول قوقازية أسرع، مقارنة بمن ينحدر من أصول أفريقية.

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