شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: ترمب يفاجئ الجميع ويعلن قبل قليل مقتل "أسوأ الأشخاص" في جماعة الحوثي ويوجه رسالة حادة لإيران "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إن الهجوم على الحوثيين كان ناجحًا، مشيرًا إلى أن أسوأ عناصر الميليشيا قُتلوا خلال الضربات العسكرية، وأن جماعة الحوثي المدعومة من إيران تفر حاليًا من المواجهة.

وفي سياق آخر، كشف ترمب أن إدارته تدرس مسألة استخدام تطبيق سيغنال في الاتصالات الرسمية، لافتًا إلى أنه لم يكن شخصيًا منخرطًا في أي محادثات سرية على التطبيق. وأضاف أنه طلب من مستشار الأمن القومي مراجعة خاصية الأمان في سيغنال، وسط تقارير عن مشاركة غير متوقعة لرئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك" في إحدى المحادثات.

البيت الأبيض يحقق في تسريب محادثة سرية

من جانبه، أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي أن التحقيق جارٍ في كيفية دخول الصحفي إلى محادثة عبر سيغنال، مضيفًا أن فرق الأمن القومي تعمل على مراجعة تفاصيل الحادثة، وكذلك على ضمان أمن المعلومات الحساسة.

ترمب: إيران مطالَبة بالتفاوض معنا

فيما يتعلق بإيران، أكد ترمب أن واشنطن أبلغت طهران بضرورة التفاوض معها بطريقة أو بأخرى، معتبرًا أن دعم إيران المستمر للحوثيين يشكل تهديدًا يجب مواجهته بصرامة.

إدارة ترمب في مأزق.. صحفي أمريكي يكشف خطط الهجوم على الحوثيين بالخطأ!.. (التفاصيل كاملة)

ترمب يدافع عن مستشار الأمن القومي

كما دافع ترمب عن مستشار الأمن القومي الأمريكي، مشيرًا إلى أنه يتعرض لهجمات غير عادلة، ووصف الصحفي الذي انتقده بـ"القذر". وأكد أن الولايات المتحدة لديها فريق قوي ومجلس أمن قومي كفء، نافيًا أي استخدام لمعلومات سرية في المحادثات التي جرت على سيغنال.