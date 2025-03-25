شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة باسماء أبرز القيادات الحوثية الذين شيعتهم المليشيات خلال الساعات الماضية "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شيعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، الإثنين 24 مارس/آذار، دفعة جديدة من قياداتها الميدانية في العاصمة صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها.

واعترفت وكالة “سبأ” في نسختها الحوثية، أن المليشيا المدعومة من النظام الإيراني شيعت جثامين سبعة من قياداتها، من بينهم منتحل منصب مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة، الذين لقوا مصرعهم، خلال الأيام القليلة الماضية، في عدد من جبهات القتال، في مواجهة مع قوات الجيش، وجراء ضربات الطيران الأمريكي.

وذكرت الوكالة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، أن القتلى هم: منتحل صفة مساعد المنطقة العسكرية الرابعة ورتبة عميد "همدان ناجي الجبلي"، ومنتحلي رتبة رائد "جميل أحمد مهلي"، و"عيسى عسكري سداد"، ومنتحل رتبة نقيب "أسامة عبدالرقيب الرميثة"، ومنتحلو رتبة ملازم ثاني "مشير علي البحري"، و"راشد أحمد راشد"، و"نايف ناجي الولي".

مصرع 150 قيادياً حوثياً:

وبهذه الحصيلة الجديدة من القتلى، يرتفع عدد القيادات الميدانية الحوثية التي تم تشييعها منذ مطلع مارس الجاري إلى 53 قيادياً، في حين يُقدّر عدد القتلى من عناصر المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران بالعشرات، لكن المليشيا تتحفظ على ذكر أسمائهم.

وفي السياق كشفت مصادر إعلامية حوثية، أن إجمالي عدد قيادات المليشيات التي لقيت مصرعها منذ بداية العام الجاري بلغ نحو 150 قيادياً، بينهم 60 قيادياً ميدانيا، تم تشييعهم في شهر يناير و37 في شهر فبراير الماضيين.

القضاء على قيادات حوثية كبيرة:

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، اعلن أمس، إن واشنطن قضت على قيادات حوثية كبيرة خلال غارات جوية على مواقع الجماعة.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي لشبكة CBS الأميركية "لقد قضينا على قادة الحوثيين، بما في ذلك مسؤول الصواريخ لديهم، وضربنا مقراتهم ومراكز اتصالاتهم ومصانع أسلحتهم وحتى بعض منشآت إنتاج الطائرات المسيرة". ولم يحدد والتز من بالضبط من قيادة الجماعة تمت تصفيته.

كما تابع أن أميركا تسعى إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل.

قائد بحرية حوثية:

أتى ذلك، بعدما شن الطيران الأميركي ثلاث غارات على مطار الحديدة الدولي، وفق ما أفاد به مراسل "العربية/الحدث"، السبت.

وأضاف المراسل أن الغارات الأميركية الجديدة استهدفت مخازن ومنصات صواريخ ومسيرات في مطار الحديدة.

كما أكدت مصادر "العربية" أن الغارات الأميركية على الحديدة استهدفت أيضا القاعدة البحرية بمنطقة الكثيب، ما أدى لإصابة قائد البحرية الحوثية منصور السعدي "أبو سجاد" و7 آخرين.

وتعتبر محافظة الحديدة مركزا استراتيجيا للحوثيين عسكريا وأمنيا واقتصاديا، وتقع فيها موانٍ وقواعد عسكرية للجماعة وتعتبر منطقة عبور الأسلحة والدعم المتدفق للجماعة عبر خطوط تهريب من البحر الأحمر.

يذكر أنه منذ نهاية الأسبوع الفائت تشنت واشنطن حملة جوية موسعة ضدّ مليشيات الحوثي، لاسيما في الحديدة وصعدة.