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عدن - ياسمين التهامي - رئيسية الفلكي "العميرة" يتوقع: عيد الفطر الاثنين 31 مارس بسبب استحالة رؤية الهلال القمر سيكون قريبًا من الأفق الغربي بارتفاع يقل عن 2 ومدة مكث لا تتجاوز 7 دقائق الفلكي "العميرة" يتوقع: عيد الفطر الاثنين 31 مارس بسبب استحالة رؤية الهلال هادي العصيمي هادي العصيمي تم النشر في: 23 مارس 2025, 9:56 مساءً انضم إلى قناتنا على واتساب توقّع الفلكي بدر العميرة، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن يكون عيد الفطر المبارك يوم الاثنين 31 مارس، وذلك نظرًا لاستحالة رؤية هلال شوال مساء السبت 29 مارس. وأوضح الفلكي بدر العميرة أن القمر سيكون قريبًا من الأفق الغربي بارتفاع يقل عن درجتين، ومدة مكث لا تتجاوز 7 دقائق مما يجعله غير قابل للرصد بالعين المجردة أو المناظير الفلكية في الدول العربية والإسلامية. وأشار "العميرة" وبناءً على هذه المعطيات الفلكية، يُرجَّح أن يكون يوم الأحد 30 مارس هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الاثنين، وفقًا للأحكام الشرعية التي تقضي بإتمام عدة رمضان ثلاثين يومًا.

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