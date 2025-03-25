ترفع السكر في صمت.. أطعمة يومية على مائدتك تُشكِّل خطرًا على صحتك

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عدن - ياسمين التهامي - َّر خبراء التغذية من أن بعض الأطعمة الشائعة قد ترفع مستويات السكر في الدم دون أن يدرك ذلك كثيرون؛ ما يشكل خطرًا على مرضى السكري والراغبين في الحفاظ على نمط حياة صحي. وتشمل هذه الأطعمة الخبز الأبيض، والمكرونة المصنوعة من الحبوب المكررة، التي تُهضم بسرعة، وتؤدي إلى ارتفاع حاد في الجلوكوز، إلى جانب حبوب الإفطار المعبأة التي تسوَّق على أنها صحية، لكنها غالبًا ما تكون مليئة بالسكريات المضافة. كما تعد العصائر التجارية من أبرز الأسباب الخفية لارتفاع السكر؛ إذ تفتقر إلى الألياف التي تُبطئ امتصاص السكريات في الفاكهة الكاملة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات الجلوكوز. كذلك تساهم الحلويات، مثل الكوكيز والكعك، والوجبات الخفيفة السكرية، في رفع مستويات السكر بسرعة؛ ما قد يؤدي بمرور الوقت إلى مقاومة الإنسولين ومشكلات صحية أخرى. ولم تسلم الأطعمة المقلية من القائمة؛ إذ تؤدي البطاطس المقلية والدجاج المقلي إلى ارتفاع السكر في الدم بسبب احتوائها على دهون غير صحية، كما تساهم في مقاومة الإنسولين وزيادة الالتهابات. كما حذَّر المختصون من أنواع الزبادي المنكّه؛ إذ تحتوي على سكريات مخفية، قد تعطل توازن السكر في الجسم، مؤكدين أن الزبادي اليوناني العادي يُعد الخيار الأفضل. وينصح الخبراء بالابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمعلبة التي تحتوي على سكريات ومواد حافظة مخفية، واستبدالها بالخضراوات الطازجة والوجبات المنزلية؛ لضمان التحكم في مكونات الطعام. والاختيارات اليومية قد تكون مفتاحًا للحفاظ على استقرار مستويات السكر وتجنُّب المشكلات الصحية المرتبطة بارتفاعه.

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