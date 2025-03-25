شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء تعلن عن حدث عسكري هام للغاية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاء تعلن عن حدث عسكري هام للغاية أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت مطار “بن غوريون” في منطقة يافا المحتلة، وحاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” وقطع حربية، بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وأكدت القوات المسلحة في بيان صادر عنها في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء أن القوة الصاروخية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، بصاروخين باليستيّين أحدهما “ذو الفقار” والآخر “فلسطين 2 ” الفرط صوتي. كما استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عدداً من القطعِ الحربية المعادية في البحر الأحمر بالإضافة إلى حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك هو الثاني خلال ٢٤ ساعة. وأكدت أن هذا الاشتباك استمر لعدة ساعات وتم خلاله إفشال هجوم جوي كان العدو يحضر لتنفيذه ضدَّ بلدنا.نص البيان: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيمُ نصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وإسناداً لمقاومتِه العزيزةِ الباسلةِ استهدفتِ القوةُ الصاروخيةُ مطارَ بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلةِ، وذلك بصاروخينِ باليستيّين أحدهما “ذو الفقار” والآخر فلسطين2 الفرط صوتي، وقد حققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله. ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ على بلدِنا ورداً على ارتكابهِ المجازرِ بحقِّ المدنيينَ في صنعاءَ وصعدةاستهدفتِ القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ عدداً من القطعِ الحربيةِ المعاديةِ في البحرِ الأحمرِ بالإضافةِ إلى حاملةِ الطائراتِ الأمريكية “ترومان” وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسيرة في اشتباكٍ هو الثاني خلال ٢٤ ساعةً، استمرَ لعدةِ ساعاتٍ وتمَّ خلالَه إفشالُ هجومٍ جويٍّ كان العدوُّ يحضرُ لتنفيذِه ضدَّ بلدنا. تهيبُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بكافةِ الأحرارِ من أبناءِ أمتِنا إلى تأديةِ واجباتِهم الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وتؤكدُ أنَّها بعونِ اللهِ مستمرةٌ في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ واستهدافِ عمقِ الكيانِ المحتلِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة. واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة صنعاء 25 من رمضان 1446للهجرة الموافق للـ 25 مارس 2025م صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

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