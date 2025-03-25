اخبار اليمن

عاجل : تحليق كثيف للطيران الاسرائيلي في سماء العاصمة

0 نشر
0 تبليغ

عاجل : تحليق كثيف للطيران الاسرائيلي في سماء العاصمة

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تحليق كثيف للطيران الاسرائيلي في سماء العاصمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �قلت قناة العربية الحدث عن مراسلها عن تحليق طيران حربي إسرائيلي فوق العاصمة السورية دمشق
 

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : تحليق كثيف للطيران الاسرائيلي في سماء العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا