عاجل : تحليق كثيف للطيران الاسرائيلي في سماء العاصمة

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عدن - ياسمين التهامي - �قلت قناة العربية الحدث عن مراسلها عن تحليق طيران حربي إسرائيلي فوق العاصمة السورية دمشق

عدن - ياسمين التهامي - �قلت قناة العربية الحدث عن مراسلها عن تحليق طيران حربي إسرائيلي فوق العاصمة السورية دمشق

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