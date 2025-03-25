امن عدن يلقي القبط على هذه الخليه .. لن أصدق تابعه لأي جماعة

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عدن - ياسمين التهامي - �مكنت شرطة دار سعد من القاء القبض على خلية تعمل لصالح مليشيا الحوثي. وأكد المصدر أن العملية الأمنية التي نفذتها شرطة دار سعد تمكنت من القبض على خلية مطلوبة أمنيا تعمل لصالح مليشيا الحوثي، وكان من بين أفرادها المدعو فهيم العزيبي. وأوضح المصدر أنه أثناء عملية القبض، واجهت القوة الأمنية مقاومة مسلحة من قبل الخلية المطلوبة أمنياً ، مما أدى إلى اشتباكات معها وتم على إثرها القبض على العزيبي وعدد من أفراد الخلية الذين كانوا معه. واشار المصدر بأن العملية تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن ولحج، حيث كان العزيبي مطلوبًا لدى أمن لحج في قضايا سابقة ومتهم بالعمل لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية. كما نفى مصدر أمني مسؤول في شرطة دار سعد بالعاصمة عدن بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول قيام العقيد مصلح الذرحاني بدهس أسرة مواطن في لحج. كما نفى المصدر أيضاً وجود أي أطفال أو أفراد من أسرة العزيبي في موقع الاشتباكات، مشيرًا إلى أن صور الأطفال التي تم تداولها تعود لأطفال كانوا متواجدين في المستشفى أثناء تلقي العزيبي العلاج. ودعا المصدر جميع الإعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي إلى عدم نشر الشائعات التي تهدف إلى تشويه سمعة رجال الأمن في العاصمة عدن، داعيا الجميع الى ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

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