شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة بقيمة مليون ريال و 9 جوالات بمناسبة افتتاح فرع مؤسسة تراك فون للأجهزة الذكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز - أعلنت مؤسسة تراك فون للأجهزة الذكية عن مسابقة بقيمة بقيمة مليون ريال و 9 جوالات بمناسبة افتتاح فرع لها بمحافظة تعز شارع التحرير التحرير الاسفل جوار فندق الشريف . وتضمنت المسابقة اربع مراحل ، المرحلة الأولى بقيمة ربع مليون لأربعة فائزين و 2 جوالات لعدد 2 فائزين وستكون يوم السبت الموافق 22 رمضان ، والمرحلة الثانية ستكون يوم 27 رمضان خمسة فائزين بربع مليون ريال و2 فائزين باثتين جوالات ، اما المرحلة الثالثة خامس أيام عيد الفطر المبارك ربع مليون لخمسة فائزين و 2جوالات لاثنين فائزين، والمرحلة الرابعة والاخيرة ستكون عاشر ايام العيد سيكون ربع مليون لخمسة فائزين وثلاثة جوالات لثمانية فائزين .

يذكر أن الوكيل الحصري لها بتعز هو محمد جميل

كانت هذه تفاصيل خبر مسابقة بقيمة مليون ريال و 9 جوالات بمناسبة افتتاح فرع مؤسسة تراك فون للأجهزة الذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.