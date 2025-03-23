شكرا لقرائتكم خبر عن عدوان أمريكي يستهدف هذه المحافظةاليمنيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ال مصدر أمني بالمحافظة ان العدوان الأمريكي استهدف بغارتين محيط مدينة صعدة. وكان العدوان الأمريكي استهدف مساء أمس بست غارات مطار الحديدة الدولي ومنطقة المنظر بثلاث غارات جوية كما استهدف مديرية مجزر بمحافظة مأرب بخمس غارات

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