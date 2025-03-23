شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من أمطار رعدية في عدة محافظات حتى الثلاثاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �صدر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تحذيرًا بشأن تأثر عدد من المحافظات بأمطار رعدية متفاوتة الشدة، ابتداءً من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء، استنادًا إلى أحدث التنبؤات العددية وتحليل خرائط الطقس. وأوضح المركز في نشرته اليومية أن الأمطار ستشمل المحافظات الغربية، من صعدة شمالًا إلى الضالع، تعز، ولحج جنوبًا، مع احتمالية امتدادها إلى مأرب، الجوف، المرتفعات في البيضاء وأبين، وأجزاء محدودة من عدن، شبوة، وحضرموت. ومن المتوقع أن تتركز التغيرات المناخية لاحقًا على المرتفعات الغربية، مع إمكانية وصول الأمطار إلى السواحل الغربية. ودعا المركز المواطنين في المناطق المتأثرة إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة. كما شدد على ضرورة الابتعاد عن أعمدة الكهرباء، اللوحات الإعلانية، والأشجار أثناء العواصف الرعدية، بالإضافة إلى إغلاق الهواتف المحمولة عند حدوث البرق تجنبًا لأي مخاطر محتملة. كما حثت الهيئة الجهات المعنية على متابعة مستجدات الطقس واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

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