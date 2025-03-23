شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مستشار الأمن القومي الأمريكي يعلن قبل قليل مقتل قيادات حوثية "رئيسية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، أن الولايات المتحدة تواصل جهودها لتفكيك برنامج إيران النووي بالكامل، في إطار استراتيجيتها لمواجهة التهديدات الإقليمية.

وأضاف والتز، في تصريحات رسمية، أن الغارات الأمريكية الأخيرة على اليمن أدت إلى مقتل قيادات حوثية رئيسية، كما استهدفت مصانع أسلحة ومنشآت للطائرات المسيّرة التابعة للحوثيين.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن والجماعة الحوثية، وسط استمرار الضربات الجوية الأمريكية التي تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية للحوثيين، خاصة بعد هجماتهم المتكررة على السفن في البحر الأحمر.