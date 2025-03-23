شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية تنشر فيديو يظهر مجندات في الجيش الأمريكي وهن يقمن بوضع اللمسات الأخيرة على الصواريخ التي تُستخدم في قصف الحوثيين. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو يظهر مجموعة من المجندات في الجيش الأمريكي وهن يقمن بوضع اللمسات الأخيرة على الصواريخ التي يتم استخدامها في العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي في اليمن.

ويظهر الفيديو المجندات وهن يعملن بدقة على تجهيز الذخائر، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الأهداف الحوثية، وذلك ردًا على التهديدات التي تمثلها الجماعة للملاحة الدولية في البحر الأحمر.

يأتي هذا في إطار التصعيد العسكري المستمر بين الولايات المتحدة والحوثيين، حيث تواصل القوات الأمريكية تنفيذ ضربات جوية تستهدف مواقع ومنشآت عسكرية تابعة للجماعة، في محاولة للحد من قدراتها على تنفيذ هجمات تستهدف السفن التجارية والعسكرية في المنطقة.

وقد أثار الفيديو تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من رأى فيه استعراضًا للقوة العسكرية الأمريكية، ومن اعتبره رسالة موجهة للحوثيين بشأن استمرار الضغط العسكري عليهم.