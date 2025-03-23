شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تحطم طائرة ومصرع قائدها .. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد مطار سالدانها في مقاطعة كيب الغربية بجنوب أفريقيا، اليوم، حادثًا مؤسفًا أثناء عرض جوي، حيث تحطمت طائرة من طراز آمبالا MB-326M تحمل التسجيل ZU-IMP، ما أسفر عن وفاة قائدها.



وتُعد هذه الطائرة مقاتلة تدريبية خفيفة، وتُستخدم في العروض الجوية والتدريبات العسكرية.



وحتى الآن، لم يتم الكشف عن الأسباب الدقيقة للحادث، فيما باشرت السلطات المختصة التحقيق لمعرفة ملابساته.