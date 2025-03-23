شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تحطم طائرة ومصرع قائدها .. فيديو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهد مطار سالدانها في مقاطعة كيب الغربية بجنوب أفريقيا، اليوم، حادثًا مؤسفًا أثناء عرض جوي، حيث تحطمت طائرة من طراز آمبالا MB-326M تحمل التسجيل ZU-IMP، ما أسفر عن وفاة قائدها.
وتُعد هذه الطائرة مقاتلة تدريبية خفيفة، وتُستخدم في العروض الجوية والتدريبات العسكرية.
وحتى الآن، لم يتم الكشف عن الأسباب الدقيقة للحادث، فيما باشرت السلطات المختصة التحقيق لمعرفة ملابساته.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : تحطم طائرة ومصرع قائدها .. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.