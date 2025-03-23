شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة مفاجئة...الزبيدي ولملس يغادرون الى الإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت مصادر عن مغادرة الزبيدي ولملس عدن الى الامارات

وبحسب مصادر فان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي ومحافظ عدن أحمد لملس غادرا الليلة مطار عدن إلى أبوظبي.



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