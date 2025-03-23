شكرا لقرائتكم خبر عن في السرير...مشهد للممثل نبيل الآنسي في مسلسل "طريق إجباري" على قناة بلقيس يثير جدلا واسعا "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار مشهد درامي في المسلسل اليمني "طريق إجباري"، الذي يُعرض على قناة بلقيس، جدلًا واسعًا بين الجمهور اليمني، حيث اعتبره البعض مخالفًا للعادات والتقاليد المجتمعية، في حين رأى آخرون أنه مجرد مشهد تمثيلي لا يستدعي هذا القدر من الجدل.

المشهد، الذي يظهر فيه الممثل نبيل الأنسي في لقطة حميمية مع ممثلة أخرى، دفع بعض النشطاء إلى التعبير عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن التمثيل بهذا الشكل لا يتناسب مع قيم المجتمع المحافظ.

وذهب بعض المنتقدين إلى المطالبة بضرورة تدخل الجهات الرسمية، مثل وزارة الثقافة والإعلام، لمراجعة محتوى الأعمال الدرامية المحلية وضبط ما يُعرض على الشاشات.

وفي هذا الصدد قال الناشط، حسين القبيسي، في صفحته على فيسبوك: "الشاشة اليمنية قديما كانت تظهر الممثلة اليمنية متلثمة قليل ، وقد نقول الوجه لا ممانعه فيه من الناحية الشرعية .! لكن الدراما اليمنية الحديثة انحدرت انحدار غير لائق بالمجتمع اليمني المحافظ ، كيف ربي بدل بهذا الجيل .!

وتابع القبيسي: "المفاجئ انهم بهذا الإخراج الفني أنسلخوا عن الحشمة اليمنية ، وباتوا يقلدون التأثيرات الخارجية ، وقد ربما يتم فرض هذا العمل من الجهات الممولة للمسلسل".

في المقابل، دافع آخرون عن المشهد معتبرين أن الدراما تعكس الواقع ولا يمكن محاكمتها من منظور اجتماعي بحت، مشيرين إلى أن التمثيل يظل عملًا فنيًا لا يعكس بالضرورة مواقف شخصية للممثلين.

يُذكر أن مسلسل "طريق إجباري" يُعرض خلال شهر رمضان ويحظى بمتابعة واسعة، لكن الجدل الذي أثير حوله قد يؤثر على طريقة استقبال الجمهور لبقية حلقاته.