شكرا لقرائتكم خبر عن من بينهم قيادي بارز...مقتل وإصابة خبراء صواريخ في غارات أمريكية "اسماء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �قي عدد من خبراء الصواريخ التابعين لجماعة الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون، بينهم القيادي البارز "أبو سجاد"، في سلسلة غارات جوية أمريكية استهدفت مخازن أسلحة ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة في مطار الحديدة غربي اليمن.

وأكدت مصادر محلية أن القيادي الحوثي منصور السعدي "أبو سجاد"، قائد البحرية الحوثية، أصيب بجروح خطيرة في القصف.

وأضافت المصادر أن غارات أمريكية أخرى استهدفت مخازن ومنصات صواريخ ومسيرات في مطار الحديدة، ما أسفر عن مقتل اثنين آخرين من خبراء الصواريخ. وتأتي هذه الغارات ضمن سلسلة عمليات نفذها الطيران الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، استهدفت مخازن أسلحة ومراكز تدريب وتعبئة تابعة للحوثيين في خمس محافظات يمنية.

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