شكرا لقرائتكم خبر عن بغارة جوية...أمريكا تصطاد أبرز قيادات الجماعة الإرهابية "الإسم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي بارز في تنظيم القاعدة الإرهابي مصرعه في الساعات الماضية، خلال غارة جوية استهدفت معقلاً للتنظيم في محافظة أبين.

وأفاد مصدر محلي نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن الغارة، التي يُعتقد أنها نفذتها طائرة مسيرة أمريكية، وقعت في منطقة "وادي النسيل" بمديرية مُودية شمال شرقي المحافظة.

وأكد المصدر أن الغارة أسفرت عن مقتل القيادي الميداني البارز في التنظيم، سالم قاسم المرقشي، بالإضافة إلى مرافقه.

ويُعد المرقشي أحد أبرز القياديين الميدانيين في تنظيم القاعدة، حيث كان مسؤولاً مباشراً عن تنسيق وتنفيذ عدة هجمات استهدفت القوات الأمنية والعسكرية في محافظة أبين.

يأتي هذا الحادث في إطار سلسلة من الضربات الجوية التي تستهدف قيادات تنظيم القاعدة في اليمن.

ففي 12 فبراير الماضي، لقي القيادي البارز في التنظيم، أبو محمد الهذلي المكي، مصرعه خلال غارة جوية أمريكية استهدفت معقلاً في محافظة شبوة.

كما سبق ذلك استهداف قياديين آخرين في التنظيم، هما أيوب اللحجي وأبو علي الديسي، في أواخر يناير الماضي، بالإضافة إلى مقتل أبي صالح الدويلي في 16 يناير خلال غارة مماثلة.

وتواصل القوات الأمريكية شن ضربات جوية مستمرة ضد تنظيم القاعدة في اليمن، في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب في المنطقة.