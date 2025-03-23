شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية تحمي من السكتة الدماغية المفاجئة- اتبعها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير طبية عن مجموعة من العادات الصحية التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المفاجئة، والتي تتطلب رعاية طبية سريعة لتجنب المضاعفات الخطيرة.

ووفقًا لموقع "Healthline"، فإن اتباع نظام غذائي صحي يعد من أهم الوسائل الوقائية، حيث يوصى بتناول الفواكه والخضروات الغنية بالبوتاسيوم والألياف، إلى جانب الأسماك الدهنية والحبوب الكاملة، مع تجنب الأطعمة المصنعة والمملحة.

كما أشارت الدراسات إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع تساهم في تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم، مما يقلل من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.

ويؤكد الخبراء أن الحفاظ على وزن صحي يلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية، نظرًا لأن السمنة تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وهما من العوامل التي ترفع خطر السكتة الدماغية.

وفي السياق ذاته، يعد التوقف عن التدخين من العوامل الأساسية للحماية، حيث يؤثر التدخين سلبًا على الأوعية الدموية، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية، ولذلك يُنصح بتجنبه تمامًا.

كما يشير الأطباء إلى أن الحد من التوتر المزمن يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة، حيث يمكن أن يؤدي التوتر المستمر إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو أحد العوامل الرئيسية للسكتة الدماغية، لذا يُفضل ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.