شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من الغارات الامريكية ...الحوثيون يفجرون الوضع جنوب اليمن واندلاع معارك عنيفة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت وحدات من القوات المشتركة في قطاع الثوخب شمال غرب الضالع (جنوب اليمن)، اليوم الاحد، من التصدي لهجوم شنّته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بعد أن استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة من المجندين المغرر بهم خلال الأيام الماضية، وذلك وفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي.

وأوضح قائد كتائب الشهيد القائد مروان العشوي، النقيب منصور العشوي، أن المليشيات الحوثية استهدفت مواقع شعب أحب، الساحلة، حبيل ناجي والمناطق المجاورة بنيران الأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون، في محاولة فاشلة لتحقيق تقدم ميداني.

وأكد العشوي أن القوات تصدت للهجوم بقوة، عبر استهداف ناري مكثف أدى إلى إخماد مصادر النيران بالكامل، فيما خاضت اشتباكات مباشرة مع العناصر المتسللة، ما أجبرها على التراجع بعد تكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وتشهد جبهة الضالع تصعيدات ميدانية مستمرة، تتخللها اشتباكات متقطعة وتبادل للقصف المدفعي، حيث تواصل القوات الجنوبية توجيه ضربات موجعة للمليشيات الحوثية الإرهابية في عدة محاور قتالية.