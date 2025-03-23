شكرا لقرائتكم خبر عن في تطور خطيرة... جماعة الحوثي تعترف عن تعرضها لضربة امريكية مؤلمة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الطيران الأمريكي قصفاً على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة غرب اليمن، في وقت متأخر من مساء السبت.

وفقاً لوسائل إعلام حوثية، استهدفت ثلاث غارات جوية مطار الحديدة والمنظر بالمدينة.

تأتي هذه الغارات بعد يوم من قصف أمريكي استهدف مواقع للحوثيين في منطقة الفازة بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

ويُعتبر هذا القصف جزءاً من عملية واسعة شنتها واشنطن منذ مطلع الأسبوع الماضي، حيث استهدفت سلسلة من الغارات الجوية مواقع للحوثيين في صنعاء وعدة محافظات يمنية.