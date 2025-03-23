شكرا لقرائتكم خبر عن فلكياً.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تظر جميع الدول العربية الإعلان الرسمي عن موعد عيد الفطر المبارك 2025 سواء في مصر أو في العالم العربي أجمع، وبناء عليه فقد قام المعهد العلمي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن آخر التطورات في استطلاع هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في كافة أنحاء العالم، كما تمت الإشارة إلى فترة بقاء هلال شهر شوال في سماء القاهرة وبعض الدول العربية. متى اول ايام عيد الفطر المبارك؟ قام المعهد العلمي للبحوث الفلكية بإطلاق بيان رسمي خاص به يوضح به أن بداية شهر شوال سوف يكون في حالة وقوع الاقتران الذي يحدث في تمام الساعة 1 مساء بتوقيت القاهرة وهذا بداية من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025 وهو اليوم المخصص لرؤية هلال شهر شوال، ومن الواضح أن الهلال سوف يبقى في سماء القاهرة مدة تصل إلى 11 دقيقة وفي سناء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق وبالنسبة إلى بقية محافظات جمهورية مصر العربية من 9 إلى 12 دقيقة. كما أشار المعهد إلى أن القمر سوف يبقى في سماء بعض المدن والعواصم العربية لمدة تبدأ من 3 إلى 19 دقيقة، ونجد أن الهلال الجديد سوف يختفي قبل غروب الشمس في هذا اليوم في عدة مدن ومن بينها كوالالمبور في ماليزيا بمدة 5 دقائق ولكن في مدينة جاركتا بمقدار 7 دقائق، وهكذا يكون يوم 30 مارس 2025 هو أول أيام شهر شوال. هل عيد الفطر الأحد أم الإثنين؟ رغم تأكيد الحسابات الفلكية على صعوبة رؤية الهلال يوم السبت، قد تُعلن بعض الدول أن الأحد 30 مارس هو أول أيام العيد، وذلك إذا تم قبول شهادات رؤية الهلال، وهذا السيناريو حدث سابقًا في سنوات مضت، مما يجعل الحسم النهائي بيد الجهات الشرعية الرسمية في كل دولة. مواقيت صلاة

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