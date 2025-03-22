شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان بنكي مُفاجئ بقيمة "20 مليون ريال" من أجل الطفل اليمني "مجد" في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ي خطوة إنسانية لافتة، أعلن بنك عدن الأول عن تقديم مبلغ مالي كبير لدعم الطفل مجد في عدن. هذه المبادرة التي جاءت في سياق الجهود الإنسانية تهدف إلى إنقاذ حياة الطفل وتقديم الدعم اللازم له، مما يعكس التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمعوفي إعلان مفاجئ، كشف بنك عدن الأول عن تخصيص مبلغ قدره 20 مليون ريال لدعم الطفل مجد. ووفقًا للصحفي العدني عبدالرحمن أنيس، يُعد بنك عدن الأول الإسلامي أول مؤسسة مالية تساهم بشكل كبير في حملة إنقاذ الطفل مجد، مما يعكس ريادة البنك في دعم القضايا الإنسانية الملحةلاقى إعلان بنك عدن الأول ردود فعل إيجابية واسعة من قبل المجتمع المحلي والمهتمين بالقضايا الإنسانية. وقد أشاد العديد من المواطنين بخطوة البنك، مؤكدين على أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز التضامن الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات الأكثر حاجة. وقد تفتح مثل هذه الخطوة الباب أمام مؤسسات أخرى للمشاركة في حملات مماثلة

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