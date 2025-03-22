شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:قصف عنيف من قبل الطيران الأمريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فادت مصادر ان الطيران الأمريكي عاود القصف قبل قليل واكدت المصادر ان الطيران الأمريكي استهدف الحديدة غربي اليمن عدن - ياسمين التهامي - �فادت مصادر ان الطيران الأمريكي عاود القصف قبل قليل واكدت المصادر ان الطيران الأمريكي استهدف الحديدة غربي اليمن

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