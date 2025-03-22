شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان هام من حكومة صنعاء بشأن مرتبات شهر فبراير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من إيكو|أخبار: أكدت وزارتا المالية والخدمة المدنية بحكومة صنعاء، اليوم السبت، البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر فبراير ٢٠٢٥م، لكافة وحدات الخدمة العامة، وفقاً لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين. وقالت الوزارتان، في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سبا” بصنعاء، واطلع عليه موقع “يمن إيكو”، إنه تم إصدار التعزيزات عبر البنك المركزي اليمني، ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك)، وفقاً للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري. وأشار البيان إلى أن حكومة صنعاء “لن تألو جهداً في توفير كل ما يمكن لصرف المرتبات لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، حسب الموارد المتاحة بموجب قانون الآلية الاستثنائية”.

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