شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: توقعات بأمطار غزيرة ورياح نشطة في عدد من المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، من توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وذلك ابتداءً من يوم الأحد وحتى الثلاثاء، وفقاً لنتائج التنبؤات العددية وتحليل خرائط الطقس.وأشار المركز، في نشرته التحذيرية الصادرة اليوم، إلى أن الأمطار ستمتد عبر المحافظات الغربية، من صعدة شمالاً إلى الضالع، تعز، ولحج جنوباً، مع احتمال وصولها إلى مأرب، الجوف، ومرتفعات البيضاء وأبين، بالإضافة إلى أجزاء محدودة من عدن، شبوة، وحضرموت. ومن المتوقع أن تتركز بعد ذلك على المرتفعات الغربية، مع إمكانية امتدادها إلى السواحل الغربية.ودعا المركز المواطنين في المناطق المعنية إلى توخي الحذر، وتجنب التواجد في الأودية ومجاري السيول، والابتعاد عن الطرق الزلقة. كما حذر من الاقتراب من أعمدة الكهرباء، اللوحات الإعلانية، والأشجار، نظراً لنشاط الرياح المصاحب للعواصف الرعدية. وشدد أيضاً على ضرورة إغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية لضمان السلامة

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