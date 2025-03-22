شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل صنعاء تعلن الجاهزية القصوى للانتفاض ضد الحوثيين وتطالب الحكومة اليمنية بالإسراع في القيام بهذا الأمر. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في بداية فبراير ذهب محمد علي الحوثي برفقة أبو علي الحاكم لزيارة قبائل خولان الطيال لحشدهم فكريا ودعوتهم للاستعداد للمعركة مع من أسماهم الصهاينة.

الا ان محاضراتهم وخطبهم و محاولاتهم لحشد الدعم من قبائل اليمن باءت بالفشل.

وتجمع العديد من القبائل اليمنية في غرب صنعاء مؤخرًا بشكل جماعي للتعهد بدعم القوات الحكومية وإعلان قتال ضد الحوثيين

وفي يوم السبت 15 فبراير تجمع أفراد من عدة قبائل بما في ذلك أفراد من قبائل حمدان والحيماتين وبني مطر وحراز في محافظة مأرب للتعبير عن دعمهم للقوات الحكومية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

الاستعداد لتحرير صنعاء

وعقدت قبائل غرب صنعاء "همدان، بني مطر، الحيماتين، حراز"، يوم السبت الماضي، لقاءً قبلياً موسّعاً في محافظة مأرب، أكدت خلاله جاهزيتها العالية لخوض معركة التحرير الفاصلة، ودعمها وإسنادها لقوات الجيش والأمن في معركتهم المصيرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.

دعوات لانضمام القبائل

ودعت القبائل كافة القبائل اليمنية إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد المليشيا الحوثية التي ترتكب الفظائع بحق الإنسان اليمني، وتمزق النسيج الاجتماعي، وتسعى لغرس الهوية الفارسية وتحويل اليمن إلى إقطاعية إيرانية.

التسمية التوضيحية: في بيان، حثت القبائل جميع الفصائل اليمنية على تشكيل جبهة متماسكة ضد الحوثيين

وأشادت القبائل بأداء المؤسسة الأمنية والعسكرية في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مثمنة التضحيات التي قدمها الجيش والأمن والمقاومة منذ انقلاب المليشيا، ومؤكدة أن هذه التضحيات تمثل نواة النصر وركيزة التحرر من تسلط الحوثيين، وأن قبائل اليمن ستظل وفية لدماء الشهداء الذين ضحوا من أجل الجمهورية واستعادة الدولة.

كما دعت القبائل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى توحيد الصف الجمهوري، وحشد الجهود والإمكانات لدعم الجيش والأمن في معركة الخلاص من المشروع الحوثي المدعوم من إيران..

وثمنت القبائل دور التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، في دعم معركة استعادة الدولة والتصدي للمشروع الحوثي، داعية إلى استمرار هذا الدعم بما يسهم في تسريع النصر وإنهاء الانقلاب الحوثي الإرهابي.

ويعتقد بان اعلان القبائل بغرب صنعاء الاستعداد لانطلاق المعركة دليلا على اقتناعها التام بضرورة انهاء الانقلاب واستعادة الدولة من اذرع ايران التي تنشر الخراب والدمار والقتل للشعب اليمني.

