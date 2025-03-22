شكرا لقرائتكم خبر عن اطلاق سراح اول معتقل بسجن وضاح بعدن(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فادت مصادر باطلاق اول شخص من سجن قاعة وضاح بعدن عقبل اعتقال دام ٦ اشهر.

وبحسب مصادر فانه تم الإفراج عن الحامد عبدالله حبيبات صباح اليوم من سجن قاعة وضاح بعدن.



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