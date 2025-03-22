شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي سعودي: يعتقد الحوثيين أن كل ما يحتاجون إليه في اليمن لمواجهة الضربات الأمريكية هو هذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السياسي السعودي علي العريشي: ‏يعتقد الحوثيون في ‎#اليمن أن كل مايحتاجون اليه في مواجهة الضربات الامريكية هو ( الصمود ) وتحمل الضربات حتى تتوقف بمفاوضات أو لأي سبب آخر، وبعدها سيتكفل اعلامهم واعلام المحور المساند باعلان الانتصار، حتى لو كان انتصاراً كانتصار حزب الله في لبنان الذي أعلنه "نعيم قاسم" أو كانتصار حماس في غزة الذي هلل له المحور على الركام والجثث الفلسطينية.

وهذه الاستراتيجية التي رسمها الحرس الثوري جزء من استراتيجيات حروب الجيل الخامس التي تعتمد على الاعلام المضلل بشكل رئيسي حتى لو تعارضت بالكلية مع المعطيات على الارض.

واضاف :إن مفاهيم النصر والهزيمة عند الميليشيات الايرانية مفاهيم لزجة تتعارض مع العقل والمنطق، لكنها مفاهيم ناجحة في المجتمعات التي يسودها الجهل من ناحية، وتقديس الاشخاص - قادة الجماعة - من ناحية أخرى، وبالتالي يصعب التعامل معها أو هزيمتها بالعقلانية والمنطق السليم.

واختتم: لقد كان لبنان محظوظاً بالطريقة التي تم التعامل بها مع حزب الله وقياداته، حيث تم انقاذ عشرات الالاف من الشيعة اللبنانيين عبر التخلص من القيادات التي تسيطر عليهم داخل دوامة لا نهائية من ألاوهام وغسيل الأدمغة المستمر.