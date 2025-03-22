شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب المفاجئ ...الفنان صالح العولقي "مقناص" يعلن عن نيته القيام بهذا الأمر "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الفنان الشهير صالح العولقي “مقناص” عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي عن مبادرة خيرية تهدف إلى دعم الأيتام في اليمن. حيث دعا تجار الملابس أو غيرها من السلع إلى تكفلهم بكسوة خمسين يتيم، على أن يقوم هو بإعلان عنهم وترويج صور منتجاتهم على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به بشكل مجاني وبدون مقابل مادي.

وقال العولقي في منشوره: “أي تاجر ملابس أو غيرها عنده الاستعداد أن يتكفل بكسوة خمسين يتيم، أنا باعمله إعلان وصورة ومنتج وأنزله في صفحاتي مجانًا ولايدي ريال”.

ووجه الدعوة للمجتمع التجاري للمساهمة في هذه الحملة الإنسانية، التي تهدف إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام في وقت يحتاجون فيه إلى الدعم والرعاية.