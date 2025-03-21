شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بدء صرف الرواتب في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت مؤسسة الشهداء لرعاية وتأهيل أسر الشهداء اليوم عن صرف نصف راتب شهر لجميع أسر الشهداء والمفقودين بإجمالي مليار و 254 مليون ريال.وأشارت المؤسسة في إعلان صادر عنها بأنه تم بدء الصرف من اليوم الجمعة 21رمضان 1446هـ الموافق 21مارس 2025م وذلك عبر الحوالات السريعة

ونوهت المؤسسة انها قامت بالصرف فور وصول التعزيز المالي من وزارة المالية..مؤكدة التزامها بالوفاء بواجبها تجاه أبناء وأسر الشهداء والمفقودين والسعي إلى توفير حياة كريمة لهم