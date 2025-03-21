شكرا لقرائتكم خبر عن وباء خطير يجتاح اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت إحصائية أممية حديثة، عن تسجيل ما يقرب من عشرة آلاف حالة إصابة جديدة بالكوليرا وتسع وفيات في اليمن خلال أول شهرين من العام الجاري.

وقالت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير لها بشأن تفشّي الكوليرا، أصدرته الخميس، إنه جرى الإبلاغ عن 9,784 حالة كوليرا وإسهال مائي حاد في اليمن، وتسع وفيات مرتبطة بالوباء، خلال الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و23 فبراير/شباط 2025.

وأضاف التقرير أن اليمن سجّل خلال شهر فبراير/شباط الماضي وحده، 3,557 حالة جديدة، وبانخفاض قدره حوالى 42% مقارنة بالعدد المسجل في الشهر السابق له (يناير/كانون الثاني)، والبالغ 6,110 حالات، فيما زادت الوفيات بحالة واحدة؛ 5 مقابل 4.

وأوضح أن اليمن تُعد ثالث أكبر دولة في تفشي الوباء على مستوى العالم، بعد كلٍ من جنوب السودان (18,031 حالة) وأفغانستان (12,661 حالة).

وأشار التقرير إلى أنه أُبلِغَ عن إجمالي تراكمي قدره 70,488 حالة إصابة جديدة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد في 23 دولة موزعة على ثلاث مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية حول العالم، بينها 808 وفيات، خلال الفترة نفسها.

كشفت إحصائية أممية حديثة، عن تسجيل ما يقرب من عشرة آلاف حالة إصابة جديدة بالكوليرا وتسع وفيات في اليمن خلال أول شهرين من العام الجاري.

وقالت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير لها بشأن تفشّي الكوليرا، أصدرته الخميس، إنه جرى الإبلاغ عن 9,784 حالة كوليرا وإسهال مائي حاد في اليمن، وتسع وفيات مرتبطة بالوباء، خلال الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و23 فبراير/شباط 2025.

وأضاف التقرير أن اليمن سجّل خلال شهر فبراير/شباط الماضي وحده، 3,557 حالة جديدة، وبانخفاض قدره حوالى 42% مقارنة بالعدد المسجل في الشهر السابق له (يناير/كانون الثاني)، والبالغ 6,110 حالات، فيما زادت الوفيات بحالة واحدة؛ 5 مقابل 4.

وأوضح أن اليمن تُعد ثالث أكبر دولة في تفشي الوباء على مستوى العالم، بعد كلٍ من جنوب السودان (18,031 حالة) وأفغانستان (12,661 حالة).

وأشار التقرير إلى أنه أُبلِغَ عن إجمالي تراكمي قدره 70,488 حالة إصابة جديدة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد في 23 دولة موزعة على ثلاث مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية حول العالم، بينها 808 وفيات، خلال الفترة نفسها.

