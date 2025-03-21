شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اعلان صادم من البنك المركزي في صنعاء "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذَّر مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي، الحكومة اليمنية من ما وصفه بـ"مضايقة وتهديد البنوك اليمنية"، مدعيًا أن ذلك يأتي في إطار استهداف الاقتصاد الوطني، وتوظيف التصنيف الأمريكي للضغط على القطاع المصرفي، وفق زعمه.

وزعم المصدر أن الحكومة اليمنية تحاول استغلال التصنيف الأمريكي لترهيب البنوك وإجبارها على التعاون معها، مهددًا بأن من يرفض ذلك سيتم إدراجه في قوائم العقوبات بالتنسيق مع الولايات المتحدة عبر السعودية والإمارات.

وادعى المصدر أن الحكومة اليمنية تسعى إلى فرض حصار على المطارات والموانئ اليمنية خدمةً لما وصفه بـ"العدو الأمريكي والصهيوني"، بسبب موقف الحوثيين الداعم للفلسطينيين في غزة.

وأضاف أن السعودية تعبّر علنًا عن استعدادها للتصدي للحصار الذي يفرضه الحوثيون على إسرائيل، متهمًا الرياض وأبوظبي بالتحرك بتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ورغم محاولات الحوثيين تصوير أنفسهم كمدافعين عن الاقتصاد الوطني، فإن سيطرتهم على البنك المركزي في صنعاء وتدخلاتهم المستمرة في القطاع المصرفي تسببت في أزمات مالية خانقة، من بينها تدهور العملة المحلية وشح السيولة النقدية، فضلًا عن تقييد عمل البنوك والشركات المالية.

واختتم المصدر تهديداته بالقول إن أي تحرك من قبل الحكومة اليمنية أو المجتمع الدولي ضد الحوثيين سيعتبر "إخلالًا باتفاق الهدنة"، محملًا السعودية المسؤولية عن أي تداعيات مستقبلية، في موقف يعكس استغلال الجماعة للملف الاقتصادي كأداة ضغط سياسي.