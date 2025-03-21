شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: هجوم من مصر على الجيش الإسرائيلي وسقوط ضحايا "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددًا من جنود الجيش الإسرائيلي تعرضوا لهجوم من قبل حيوان "الوشق المصري" المفترس على الحدود بين مصر وإسرائيل، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة.

وأوضحت المصادر أن مفتش المحميات تمكن من الإمساك بالحيوان، ليتبين لاحقًا أنه من فصيلة الوشق المصري. وقد تم نقله إلى مستشفى متخصص لفحصه والتأكد من حالته الصحية.