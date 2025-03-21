إليكم ما يحدث للجسم بعد حبس البول بشكل متكرر

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عدن - ياسمين التهامي - ر 21 مارس / آذار 2025 إليك ما يحدث لجسمك بعد حبس البول بشكل متكرر كم مرّة أرجأت التبوّل بسبب الانشغال ببعض الأعمال أو صعوبة الوصول إلى دورة المياه؟ قال الصيدلاني اللبناني، ناجي أبو جودة، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، إن حبس البول بين حين وآخر قد يكون غير ضار بشكل عام. لكن، قد يؤدي هذا السلوك المنتظم والمتكرر إلى عدد من المخاطر الصحيّة، أبرزها: التهاب المسالك البولية تمدّد المثانة: حبس البول بشكل متكرر قد يؤدي لضعف عضلات المثانة، وبالتالي صعوبة إفراغها بالكامل ارتجاع البول للكلى

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