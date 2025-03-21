شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الطيران الامريكي يهاجم معقل الحوثيين "المواقع المستهدفة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر ان الطيران الأمريكي يشن غارات جوية على صعدة واكدت المصادر ان الطيران استهدف مديرية ساقين غرب محافظة صعدة

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