شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن مقتل محافظ هذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد أنباء عن مقتل محافظ محافظة الجوف التابع الح ثيين.

وقال مصدر : مقتل محافظ الجوف المعين من قبل الحوثيين، فيصل بن حيدر الى جانب قيادي آخر يدعى أبوحمزة الجماعي مسؤول التجنيد واختتم : هناك تكتم شديد من الجماعة. ولم يتسنى لنا التأكد من صحة المعلومات.

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