طباعة نقود فئة جديدة(صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - �فاد مواطنون بضخ ورق نقدية جديدة فئة ٢٠ ريال الفئة القديمة بصنعاء

وظهرت العملة الورقية فئة ٢٠ ريال بعد غياب دام سنوات طويلة عقب اختفائها من التداول.

ويشكو المواطنين في صنعاء من النقود الورقية المهترئة مطالبين بورق جديدة.

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