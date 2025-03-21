شكرا لقرائتكم خبر عن ابو عبيدة يكشف حقيقة صواريخ اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" التابعة لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، المكنى "ابو عبيدة"، في تصريح مصور، عن حقيقة الصواريخ التي يتلقاها الكيان الاسرائيلي من جانب الكتائب، متحدثا عن الصواريخ القادمة من اليمن وحجم تأثيرها على كيان الاحتلال الاسرائيلي.

جاء هذا في كلمة مصورة، بثها "ابو عبيدة" ليل الخميس (20 مارس)، قال فيها: إن "كتائب القسام، قصفت عمق مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، برشقة صاروخية من نوع "مقادمة M90" ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين". وأكدت هذا وسائل اعلام الكيان الاسرائيلي.

مضيفا في كلمته: "نبرق بالتحية لإخوان الصدق في اليمن على موقفهم المشرف وإسنادهم المباشر لأهلهم في غزة رغم الضريبة الباهظة التي يدفعونها ثمنا لوفائهم للأقصى وفلسطين". وأردف: "اليوم تقاطعت صواريخ اليمن مع صواريخ غزة في سماء ‘تل أبيب‘ (يافا)".

وتابع أبو عبيدة قائلا: "لتؤكد أن غزة ليست وحدها وأن من خلفها رجالاً لن يسلموها لأعدائها". متوجها للشعوب العربية والاسلامية بقوله: "ندعو أحرار أمتنا للانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى واستكمال الدعم لغزة لكسر شوكة العدو وإجباره على وقف عدوانه".

في المقابل، نقلت "القناة 12" التابعة لهيئة البث في الكيان، عن جيش الاحتلال منتصف ليل الخميس (20 مارس)، قوله: إن "إسرائيل قررت، بناءً على طلب من واشنطن، عدم الرد مباشرة على الهجمات الصاروخية التي أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن، مفضلة الاعتماد على الرد الأمريكي لمواجهة التصعيد".

منوهة بأن "القرار يأتي في اطار التنسيق العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل". في اشارة إلى استئناف جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه وحصاره على قطاع غزة فجر الثلاثاء (18 مارس) بموافقة واشنطن، على خطة العمليات اقرت السبت (15 مارس) بالتزامن مع بدء الغارات الامريكية على اليمن.

واعلن زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، في خطاب متلفز، جرى بثه بداية ليل الثلاثاء (18 مارس) عن أن اليمن تحت سلطات جماعته وقواتها "سيستأنف التصعيد في أعلى مستوياته وسيعمل كل ما يستطيعه ضد العدو الإسرائيلي، كما سيتصدى لأي عدوان أمريكي على اليمن، على خلفية عملياتنا ضد العدو الإسرائيلي".

واصل الطيران الامريكي الخميس (20 مارس) لليوم السابع، وبأوامر مباشرة من الرئيس ترامب، تنفيذ غارات كثيفة على مواقع افتراضية لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة الجماعة، موقعة ضحايا مدنيين، على خلفية اعلان الحوثيين "استئناف حظر مرور سفن الكيان الاسرائيلي حتى يرفع الحصار عن قطاع غزة".