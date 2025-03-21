شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة يمنية مذهلة أفرحت الملك سلمان وولي عهده والشعب السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت العديد من المدن السعودية الصغيرة والكبيرة في شتى أرجاء المملكة، أهازيج ورقصات شعبية يمنية بالطبول ونغمة المزمار اليمني، وشاركهم أشقائهم السعوديين في تلك الاحتفالات الصاخبة، وكان الأمر الملفت ان السعوديين يجيدون إداء البرعة اليمنية الشهيرة ، ولم يكن ينقصهم سوى الجنبية اليمنية.



جاء ذلك مشاركة لأشقائهم السعوديين في فرحتهم بالفوز الثمين الذي حققه المنتخب السعودي لكرة القدم على نظيره الصيني ليلة أمس الخميس بهدف دون مقابل في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.



تلك الاحتفالات عكست روح المحبة والأخوة بين الشعبين اليمني والسعودي، فكانت ضربة موجعة ومؤلمة لكل الحاقدين ومثيري الفتن الذين ينفثون سمومهم لتعكير صفو الود والمحبة بين اليمنيين والسعوديين، لكنها أبهجت الشعب السعودي وقيادته الحكيمة، وأفرحت قلوبهم، وألف مبروك للسعوديين بهذا الفوز الثمين الذي يعزز آمال منتخب المملكة ويقوي طموحاته في الوصول لبطولة كأس العالم 2026م.

احد الاصدقاء السعوديين قال لي ان اليمنيين وحدهم من بين كل الجاليات العربية وغير العربية من المقيمين في المملكة هم الذين يشاركوننا الأفراح والأعياد والمسرات، ويخلقون جوا من الفرح والسرور يبهج النفوس، وهم يفعلون ذلك بكل صدق وبعاطفة جياشه معروفة عن اليمنيين، أما بقية الجاليات فنادرا ما يحدث منهم مثل تلك المشاركات، حتى وان حدثت فلا تكون بتلك القوة والعفوية التي يقوم بها أبناء الجالية اليمنية.