شكرا لقرائتكم خبر عن بشأن الحوثيين...طلب أمريكي مفاجئ إلى "إسرائيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير صحفية إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل عدم قصف أهداف للحوثيين في اليمن.

وأفادت صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”جيروسالم بوست”، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الامتناع عن شن غارات جوية كتلك التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي سابقاً في اليمن.

وجاء الطلب وسط مناقشات إسرائيلية، حول الرد على الصواريخ الحوثية التي أطلقت من اليمن، مؤخرًا.. مرجحة أن تقبل إسرائيل الطلب الأمريكي في هذه المرحلة، وتترك التصرف لواشنطن، التي أعلنت قبل أيام بدء حملة عسكرية كبيرة على الحوثيين.

وأمس الخميس، أطلق صاروخان من اليمن إلى إسرائيل في أول مرة منذ شهرين يستهدف فيها الحوثيون منطقتي تل أبيب والقدس، ومع ذلك، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية الصاروخين.

والجمعة جددت الولايات المتحدة غاراتها على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، في إطار التصعيد المتواصل ضد الميلشيات المدعومة من إيران، بعد تجدد هجماتها الصاروخية على إسرائيل.

وقالت مصادر محلية: إن الغارات الأمريكية استهدفت مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر، مشيرة إلى تنفيذ 6 ضربات جوية في منطقة الفازة بدأت الساعة السادسة صباحا بتوقيت صنعاء.

وكان الحوثيون قد أعلنوا أنهم سوف يستأنفون هجماتهم على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، وعلى إسرائيل نفسها، طالما استمرت عملياتها العسكرية ومنعها إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.