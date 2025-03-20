شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق يقتل أخاه ورضيعته في وقت السحور "شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - استيقظت مدينة دمت، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي والتابعة لمحافظة الضالع، على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها المواطن محمد طاهر مجرد وطفلته الرضيعة ذات السبعة أشهر، بعدما أقدم شقيقه "جبر مجرد" على قتلهما بدم بارد خلال وقت السحور فجر يوم الثلاثاء.
ووفقًا لمصادر محلية، فقد وقعت الجريمة داخل منزل الأسرة، حيث أردى الجاني شقيقه قتيلًا بينما كانت طفلته الصغيرة في حضنه، في مشهد صادم أثار موجة من الذهول والصدمة بين أهالي المنطقة.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد جرائم العنف الأسري في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث تسود ثقافة العنف والقتل وسط تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية، مما يدفع العديد من الأفراد إلى ارتكاب أعمال وحشية غير مسبوقة.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق يقتل أخاه ورضيعته في وقت السحور "شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.