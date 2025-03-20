شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق يقتل أخاه ورضيعته في وقت السحور "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استيقظت مدينة دمت، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي والتابعة لمحافظة الضالع، على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها المواطن محمد طاهر مجرد وطفلته الرضيعة ذات السبعة أشهر، بعدما أقدم شقيقه "جبر مجرد" على قتلهما بدم بارد خلال وقت السحور فجر يوم الثلاثاء.

ووفقًا لمصادر محلية، فقد وقعت الجريمة داخل منزل الأسرة، حيث أردى الجاني شقيقه قتيلًا بينما كانت طفلته الصغيرة في حضنه، في مشهد صادم أثار موجة من الذهول والصدمة بين أهالي المنطقة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد جرائم العنف الأسري في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث تسود ثقافة العنف والقتل وسط تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية، مما يدفع العديد من الأفراد إلى ارتكاب أعمال وحشية غير مسبوقة.

