شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار عسكري كبير في عدن(صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة عدن انتشار عسكري كبير مساء الخميس.

وبحسب مواطنون لكريتر سكاي فان اطقم ومدرعات انتشرت من التواهي الى المعلا

ياتي ذلك لتامين وصول اللواء عيدروس الزبيدي قادما من سقطرى



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