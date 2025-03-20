شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع اعتزام أمريكا القضاء عليهم...إيران توجه رسالة عاجلة للحوثيين"تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وكالة رويترز أن إيران أرسلت رسالة شفهية إلى مليشيا الحوثي لتهدئة التوترات في البحر الأحمر، في محاولة لمنع تصعيد الموقف في المنطقة.

وفقًا لمسؤولين إيرانيين كبيرين، تم تسليم الرسالة إلى مبعوث الحوثيين في طهران يوم الجمعة الماضي، في إطار الجهود الإيرانية لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

كما طلب وزير الخارجية الإيراني من عمان، التي تؤدي دور الوسيط مع الحوثيين، نقل رسالة مماثلة إلى المليشيا خلال زيارته لمسقط يوم الأحد.

تأتي هذه الخطوة في سياق التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة،حيث تعرضت شبكة إيران من وكلائها وحلفائها في الشرق الأوسط لضربة كبيرة، الأمر الذي أثار قلق إيران من الانجرار إلى صراع مع واشنطن.

يذكر أن إيران وإسرائيل تبادلتا ضربات مباشرة للمرة الأولى العام الماضي، في سياق تصاعد حرب غزة. كما صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة "الضغط الأقصى" للعقوبات على إيران بعد عودته إلى السلطة لولاية ثانية في يناير كانون الثاني.