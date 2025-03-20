شكرا لقرائتكم خبر عن الساحر السوداني التائب يكشف عن اسم الحيوان الذي يأكل الجن ويكره رائحته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الساحر السوداني التائب حامد آدم، عن علاقة جلد الضباع بالجن. وقال خلال ظهوره ببرنامج "الليوان"، إن الضباع تأكل الجن، وتكره رائحته. وأضاف: "الجن لا يستطيع الدخول في مكان يتواجد به الضباع والضبع لما يشوف الجن يأكله".

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