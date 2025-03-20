شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلامي محمد الردمي يثير الاعجاب عقب ظهوره بجانب اعلامية شابة حاولت احراجه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ثارت ردت فعل الاعلامي البارز محمد الردمي الاعجاب عقب ظهوره مع اعلامية شابة في تعز.

واجرت اعلامية مقابلة مع الاعلامي محمد الردمي باحدى شوارع تعز وسئلته عن اسمه وعندما اجاب قالت له انت زميل حيث حاولت احراجه دون قصد كونها لا تعرفه او تعرف تاريخه الكبير

ونال تواضع الردمي الاعجاب الذي لم يتفاخر امام الاعلامية الشابة وهو يحدثها عن نفسه وعن تاريخه وانما قدم نفسه كاعلامي شاب غير معروف

وقال الصحفي ماجد الداعري:كم زاد محمد الردمي مكانة واحتراما في قلوب كل من يعرفه وهو يعرفه بنفسه بكل تواضع لإحدى متصحفات اليوم بأنه مشتغل بالإعلام.



كانت هذه تفاصيل خبر الاعلامي محمد الردمي يثير الاعجاب عقب ظهوره بجانب اعلامية شابة حاولت احراجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.