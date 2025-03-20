شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول تحرك يقوم به العميد طارق صالح منذ بدء الغارات الامريكية على الحوثيين "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، طارق صالح، الأربعاء، بزيارة تفقدية لمدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة.

وزار طارق صالح الجامع الكبير وعدداً من المواقع الرئيسة في المدينة، والتقى المواطنين وتبادل معهم الأحاديث حول أجواء شهر رمضان المبارك، واوضاع المديرية..مستمعاً إلى مطالبهم واحتياجاتهم من الخدمات والمشاريع الأساسية في ظل الظروف الراهنة.

كما زار طارق صالح النصب التذكاري، الذي يخلد ذكرى شهداء معركة الساحل الغربي من مختلف التشكيلات العسكرية..مشيداً بالدور الوطني البارز الذي لعبه أبناء مديرية حيس في معركة استعادة الدولة وكسر شوكة المليشيات الحوثية المصنفة إرهابيًا والمدعومة من إيران..داعياً إلى مواصلة هذا الجهد حتى تحرير البلاد وهزيمة الانقلاب.

ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي، بتطوير الشارع الرئيسي في مدينة حيس، بما يشمل تحسين البنية التحتية، بهدف تعزيز المظهر العام للمدينة وتسهيل حركة السير.

رافقه خلال الزيارة، وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، ومدير أمن الحديدة العميد نجيب ورق، ومدير مديرية حيس مطهر القاضي.