شكرا لقرائتكم خبر عن سم مميت في كباية الشاي.. صاحب محل بقالة يكشف عن سم قاتل موجود في الشاي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ُعد الشاي المشروب المفضل لملايين الأشخاص حول العالم، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن بعض العادات الخاطئة في تحضيره أو تناوله قد تحوله إلى سم قاتل يؤثر سلبًا على الصحة، فالإفراط في شرب الشاي، أو غليه لفترات طويلة، أو استخدام أنواع رديئة قد يؤدي إلى تراكم مواد ضارة في الجسم، مما يزيد من مخاطر الإصابة بمشاكل صحية مثل فقر الدم وضعف امتصاص العناصر الغذائية، وفي هذا المقال سنتعرف على أهم المخاطر المرتبطة بالشاي، وكيف يمكن تناوله بطريقة صحية وآمنةيُعتبر الشاي من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، لكن هل تعلم أن بعض العادات الخاطئة في تحضيره أو تخزينه قد تجعله مصدرًا للسموم؟ إليك أهم المخاطر المرتبطة بالشاي وكيفية تجنبها: أخطر السموم في الشاي زيادة تركيز الفلوريد: الإفراط في شرب الشاي، خاصة الرخيص منه، قد يؤدي إلى تراكم الفلوريد في الجسم، مما يؤثر على صحة العظام والأسنان. الشاي المغلي لفترة طويلة: غلي الشاي لأكثر من 5 دقائق يسبب إطلاق مركبات ضارة مثل “التانينات” التي قد تعيق امتصاص الحديد وتؤدي لمشاكل صحية. إضافة السكر بكميات كبيرة: الإفراط في تحلية الشاي يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري. شرب الشاي بعد الأكل مباشرة: يحتوي الشاي على “التانينات” التي تقلل امتصاص الحديد من الطعام، مما قد يؤدي إلى فقر الدم. أكياس الشاي الرديئة: بعض أكياس الشاي تحتوي على مواد بلاستيكية قد تطلق سمومًا ضارة عند تعرضها للماء الساخن. كيف تجعل الشاي أكثر صحة؟ استخدم أوراق الشاي الطبيعية بدلًا من الأكياس التجارية. لا تتركه يغلي لفترة طويلة. قلل من السكر أو استخدم العسل. اشربه بعد الأكل بساعة على الأقل لتعزيز امتصاص العناصر الغذائية. Share on ...

كانت هذه تفاصيل خبر سم مميت في كباية الشاي.. صاحب محل بقالة يكشف عن سم قاتل موجود في الشاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.