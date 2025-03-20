شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 أنواع للتغلب على الصداع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - د الشاي من أكثر المشروبات الشعبية والمستهلكة في جميع أنحاء العالم؛ إذ يحتل الشاي الأسود المرتبة الأولى استهلاكا بين جميع الأنواع، ويليه الشاي الأخضروتساعد بعض أنواع الشاي على تخفيف الصداع والاسترخاء. وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، هذه أفضل 5 أنواع للشاي للتغلب على الصداع: شاي البابونج يعد شاي البابونج مثاليًّا لتخفيف التوتر والصداع، ويساعد على استرخاء الجسم والعقل، ما يجعله مثاليًّا في المساء أو الصباح. ويمكن إضافة شراب الفانيليا لمذاق دافئ. الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، ويساعد على إزالة السموم من الجسم . شاي الكركم يحتوي الكركم على الكركمين، الذي يعمل كمضاد للالتهابات؛ ما يساعد على تقليل الصداع، كما يعزز صحة الكبد ويدعم إزالة السموم، ويمكن إضافة حليب جوز الهند أو شراب القيقب لمزيد من النكهة. شاي النعناع يعمل شاي النعناع على تخفيف التوتر والصداع بفضل المنثول الطبيعي، كما يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي وتمنح إضافة عصا القرفة الشاي لمسة عطرية. شاي الكركديه يعتبر شاي الكركديه مليء بمضادات الأكسدة وفيتامين C؛ ما يعزز الجهاز المناعي ويساعد على التعافي من المخلفات، ونكهته الشبيهة بالتوت البري تجعله مشروبًا منعشًا ومرطبًا

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