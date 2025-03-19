شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الحوثي تنشر اسماء "16" قتيل من قياداتها سقطوا في الغارات الامريكية "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت جماعة الحوثي اليوم الاربعاء، بمصرع 16 من قياداتها وعناصرها إثر غارات شنتها مقاتلات حربية أمريكية خلال الأيام الماضية.

وذكرت وكالة (سبأ) في نسختها الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي أنه تم، اليوم الاربعاء، تشييع جثامين؛ العقيد زين العابدين المحطوري، والرائد علي صالح الحباري، والرائد صالح علي الأشول، والنقيب عواض علي عواض، والنقيب محمد أحمد غانم، والملازم أول نور الدين علي غانم، والملازم أول جهاد محسن سبيع، والملازم أول عبدالمجيد عبدالله المروي، والملازم ثاني عبدالعزيز عزيز الحباري، والملازم ثاني حسام أحمد البلالي، والملازم ثاني إبراهيم محمد غانم، والملازم ثاني أدهم علي المقري، والملازم ثاني هشام أحمد المهدي، والملازم ثاني محمد عزيز البريهي، والملازم ثاني فضل علي المعيني، والمساعد غياث طلال العريفي.

ووفق الوكالة الحوثية قتل الحوثيون في ما أسمتها بـ"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، دون ان تورد مزيدا من التفاصيل حول مكان وزمان مقتلهم، لافتة إلى أنه تم دفن كل قتيل في مسقط رأسه دون ان تحدد الاسم.

وأكدت مصادر محلية أن العناصر الحوثي قتلوا جراء غارات لمقاتلات أمريكية شنت خلال الأيام الماضية في عدة محافظات.

وفي وقت سابق، دعا نشطاء موالون لميليشيا الحوثي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في تشييع القادة الصرعى اليوم الاربعاء في العاصمة صنعاء، وهم؛ علي صالح الحباري المعين من الميليشيا في منصب قائد عمليات محور، وعبدالعزيز ناجي الحباري المعين مشرفا عسكريا، وزين العابدين علي المحطوري، المسؤول الأمني عن مديرية الحزم مركز محافظة الجوف.

ووفق المصادر لقي القادة الحوثيون الثلاثة حتفهم إثر غارات للمقاتلات الامريكية الاثنين الماضي استهدفت المجمع الحكومي في مديرية الحزم بمحافظة الجوف.